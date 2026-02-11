Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Autobauers hätten enttäuscht, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Ausblick auf den Free Cashflow 2026 sei jedoch ermutigend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,09 €
|Abst. Kursziel*:
13,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,43%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
