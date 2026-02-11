DAX 25.183 +1,3%ESt50 6.070 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6570 +1,3%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.716 +0,6%Euro 1,1883 +0,0%Öl 69,06 -0,8%Gold 5.065 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa im Fokus
Top News
Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Doppelstreik im vollen Gange Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Doppelstreik im vollen Gange
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,31 EUR -1,76 EUR -3,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 56,2 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

11:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,31 EUR -1,76 EUR -3,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Autobauers hätten enttäuscht, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Ausblick auf den Free Cashflow 2026 sei jedoch ermutigend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,09 €		 Abst. Kursziel*:
13,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,43%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Investment-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Vormittag Verluste
dpa-afx ROUNDUP: Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtig - Kurs unter Druck
Financial Times Mercedes-Benz profits halve as Chinese rivals challenge foreign brands
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Business Times Mercedes seeks to regain China luxury lead with new S-Class
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen