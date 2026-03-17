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Marktkap. 78,05 Mrd. EUR

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WKN A2DQWX

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ISIN GB00BDR05C01

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Symbol NGGTF

Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

08:01 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
15,60 EUR -0,10 EUR -0,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid bei unverändertem Kursziel von 1410 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Netzbetreibers blieben ein Kerninvestment für viele Investoren im Sektor, und die jüngst aktualisierten Unternehmensziele hätten die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung bis 2031 verbessert, schrieb Ahmed Farman in seiner Neubewertung vom Dienstagabend. Doch für die regulatorischen Impulse im weiteren Jahresverlauf sehe es mau aus. Dazu seien die Aktien im Branchenvergleich teuer, und die höheren Realzinsen belasteten die Stimmung. Vor diesem Hintergrund erschienen Chancen und Risiken nun ausgewogener als zuvor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:01 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 National Grid Sell UBS AG
16.03.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
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