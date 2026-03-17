National Grid Aktie
Marktkap. 78,05 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid bei unverändertem Kursziel von 1410 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Netzbetreibers blieben ein Kerninvestment für viele Investoren im Sektor, und die jüngst aktualisierten Unternehmensziele hätten die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung bis 2031 verbessert, schrieb Ahmed Farman in seiner Neubewertung vom Dienstagabend. Doch für die regulatorischen Impulse im weiteren Jahresverlauf sehe es mau aus. Dazu seien die Aktien im Branchenvergleich teuer, und die höheren Realzinsen belasteten die Stimmung. Vor diesem Hintergrund erschienen Chancen und Risiken nun ausgewogener als zuvor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Hold
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,10 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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