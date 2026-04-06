Nike Aktie
Marktkap. 56,69 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Bekleidungskategorie Sportbekleidung und Sportschuhe dürfte 2026 und 2027 laut dem Branchendienst Euromonitor weltweit stärker wachsen als die gesamte Bekleidungsbranche, schrieb Matthew Boss am Montag. Euromonitor habe allerdings die Wachstumsprognose für Sportbekleidung für diesen Zeitraum von ursprünglich 5,6 Prozent auf nurmehr 4,4 Prozent zurückgenommen. Mittlerweile mache Sportbekleidung fast ein Viertel des gesamten globalen Bekleidungsmarktes aus. Aus Investorensicht stelle sich mithin die Frage, ob das Marktsegment Sportbekleidung ausgereizt ist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 04:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 52,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 44,03
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 44,08
|Abst. Kursziel aktuell:
17,97%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 71,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|12:01
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|12:01
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG