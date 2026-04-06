Nike Aktie

38,14 EUR -0,14 EUR -0,35 %
44,08 USD -0,10 USD -0,23 %
Marktkap. 56,69 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

JP Morgan Chase & Co.

Nike Neutral

12:01 Uhr
Nike Neutral
Nike Inc.
38,14 EUR -0,14 EUR -0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Bekleidungskategorie Sportbekleidung und Sportschuhe dürfte 2026 und 2027 laut dem Branchendienst Euromonitor weltweit stärker wachsen als die gesamte Bekleidungsbranche, schrieb Matthew Boss am Montag. Euromonitor habe allerdings die Wachstumsprognose für Sportbekleidung für diesen Zeitraum von ursprünglich 5,6 Prozent auf nurmehr 4,4 Prozent zurückgenommen. Mittlerweile mache Sportbekleidung fast ein Viertel des gesamten globalen Bekleidungsmarktes aus. Aus Investorensicht stelle sich mithin die Frage, ob das Marktsegment Sportbekleidung ausgereizt ist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 04:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 52,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 44,03		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 44,08		 Abst. Kursziel aktuell:
17,97%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 71,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

12:01 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
01.04.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
01.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nike Inc.

finanzen.net Nike Aktie News: Nike tendiert am Montagabend schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Montagmittag steigen
finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Montagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagnachmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter
MotleyFool Nike Shares Plummet Again. Will the Stock Ever Rebound?
MotleyFool Nike Stock Is Back to Where It Was More Than a Decade Ago and Everyone Is Talking About It. Is This a Generational Buying Opportunity?
Zacks Nike, Oracle, FedEx are part of Zacks Earnings Preview
Benzinga Nike, Boston Scientific, And Sysco Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (March 30-April 2): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Near Its 52-Week Low, Nike Is Flashing a Signal Long-Term Investors Shouldn't Ignore
MotleyFool Why Is Nike Stock Crashing, and is it a Buying Opportunity?
FOX Business Nike CEO reportedly admits frustration as profits fall, warns of more declines: ‘I’m so tired’
MotleyFool Stock Market Today, April 2: Nike Shares Slide After Numerous Price Target Cuts From Wall Street
