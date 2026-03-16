Nokia Aktie
Marktkap. 38,33 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Neutral
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
6,94 €
|Abst. Kursziel*:
15,21%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
7,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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