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Symbol NOKBF

Goldman Sachs Group Inc.

Nokia Neutral

08:06 Uhr
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
7,04 EUR 0,15 EUR 2,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Neutral

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,94 €		 Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
7,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:06 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
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