Novartis Aktie
Marktkap. 206,88 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Nach Patent-Ablauf für Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz im Juli 2025 seien mehrere Generika auf den Markt gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der raschen Markteinführung von Nachahmer-Medikamenten könnte seine Prognose für den Entresto-Wertverlust im dritten Quartal zu konservativ sein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
102,86 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
102,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,95%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|15:26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|15:26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|15:26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.