DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,52 EUR +2,46 EUR +6,30 %
STU
41,50 EUR +2,30 EUR +5,87 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 182,04 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

15:36 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
41,52 EUR 2,46 EUR 6,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
482,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

16:26 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
15:36 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:01 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Jahresausblick angehoben Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an
finanzen.net Novo Nordisk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Hims & Hers-Aktie nach Kursdebakel wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Hims & Hers-Zahlen
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie auf Vierjahrestief: Novo Nordisk verdient weniger als gedacht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein
TraderFox Wegovy-Absatz trotz Nachahmer-Konkurrenz stark gestiegen
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Zahlen unter Druck: UBS stuft ab und halbiert Kursziel fast
Benzinga Eli Lilly&#39;s Closely Watched Obesity Pill Orforglipron Shows Around 12% Weight Loss But Trails Novo Nordisk
New York Times How Ozempic Maker Novo Nordisk Lost Its Shine
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Slipped Today
Zacks Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
MotleyFool Why Is Everyone Talking About Novo Nordisk Stock?
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Terminates Multiple Pipeline Programs, Faces Investor Lawsuit Over GLP-1 Market Misrepresentation
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Down Again Today
MotleyFool What's Going On With Novo Nordisk Stock?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen