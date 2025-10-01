DAX 24.410 +0,1%ESt50 5.634 +0,1%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,30 -0,6%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.169 +0,6%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,21 -0,5%Gold 3.977 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW
Coherent: Ein Engpass bei der Einführung von KI ist die Netzwerkinfrastruktur und dieses Unternehmen profitiert! Coherent: Ein Engpass bei der Einführung von KI ist die Netzwerkinfrastruktur und dieses Unternehmen profitiert!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Renault Aktie

Kaufen
Verkaufen
Renault Aktien-Sparplan
35,67 EUR +0,48 EUR +1,36 %
STU
35,61 EUR +0,47 EUR +1,34 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,32 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893113

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

13:56 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
35,67 EUR 0,48 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 23. Oktober habe sich der Investor-Relations-Leiter Florent Chaix positiv zu den Umsatztreibern und zum Volumenwachstum des Autobauers geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussagen passten zum Ausblick, den die Franzosen nach der Anpassung bei Vorlage der Halbjahreszahlen inzwischen mehrfach bestätigt hätten./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,61 €		 Abst. Kursziel*:
9,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,34%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

13:56 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Renault Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Renault Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Renault-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Was Analysten von der Renault-Aktie erwarten
finanzen.net Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Renault von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 10 Jahren angefallen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 09.09.25
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verdient
RTE.ie Renault says UK customer data stolen in cyberattack
BBC Renault customers told to be vigilant after data hack
BBC Renault customers told to be vigilant after data hack
Business Times Renault weighs making cars with China’s Chery in South America
Korea Times Outgoing Renault Korea CEO drives carmaker’s revival
EN, Japan Today Renault profits slump as competition intensifies
Business Times Stellantis poaches Renault design chief to lead Europe revamp
Korea Times Renault Korea, labor union reach tentative wage deal
RSS Feed
Renault S.A. zu myNews hinzufügen