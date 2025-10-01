Renault Aktie
Marktkap. 10,32 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 23. Oktober habe sich der Investor-Relations-Leiter Florent Chaix positiv zu den Umsatztreibern und zum Volumenwachstum des Autobauers geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussagen passten zum Ausblick, den die Franzosen nach der Anpassung bei Vorlage der Halbjahreszahlen inzwischen mehrfach bestätigt hätten./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
35,61 €
|Abst. Kursziel*:
9,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,34%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|13:56
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
