Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Renault Aktie

31,94 EUR -0,92 EUR -2,80 %
STU
32,03 EUR -1,19 EUR -3,58 %
GVIE
Marktkap. 9,41 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

09:51 Uhr
Renault S.A.
31,94 EUR -0,92 EUR -2,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten exakt dem Konsens der wichtigsten Kennzahlen entsprochen, wobei der Bereich Finanzen das Kerngeschäft Automobile etwas kompensiert habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,63 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

