Renault Aktie

34,63 EUR +1,21 EUR +3,62 %
STU
32,17 CHF +0,35 CHF +1,09 %
BRX
Marktkap. 9,9 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Goldman Sachs Group Inc.

Renault Neutral

09:51 Uhr
Renault Neutral
Renault S.A.
34,63 EUR 1,21 EUR 3,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Renault beim Kursziel von 36 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Für Massenhersteller wie VW, Stellantis und Renault sei der Gegenwind derweil umso stärker./ag/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,05%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
34,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,96%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

09:51 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Renault Neutral UBS AG
24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Renault Outperform Bernstein Research
23.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

