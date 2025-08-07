Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe zwar mit Blick auf den Gewinn und den Barmittelfluss enttäuscht, aber den Ausblick bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Insofern sei der Anlagehintergrund intakt./la/msi

