Rheinmetall Aktie
Marktkap. 81,73 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe zwar mit Blick auf den Gewinn und den Barmittelfluss enttäuscht, aber den Ausblick bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Insofern sei der Anlagehintergrund intakt./la/msi
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.950,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.686,00 €
|Abst. Kursziel*:
15,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.685,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.098,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
