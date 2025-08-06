DAX 24.081 +0,7%ESt50 5.301 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.392 -0,2%Euro 1,1678 +0,2%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.377 +0,2%
1.703,00 EUR -60,50 EUR -3,43 %
STU
Marktkap. 81,06 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

10:16 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.703,00 EUR -60,50 EUR -3,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal etwas schwächer gewesen als gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege bei dem Rüstungskonzern weiterhin auf dem vierten Quartal wegen der erwarteten starken Auftragseingänge aus Deutschland./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.714,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.703,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.062,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Hohe Rüstungsnachfrage Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall setzt mehr um - Marge dennoch tiefer Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall setzt mehr um - Marge dennoch tiefer
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der Charttechnik: up-Signal
Dow Jones Rheinmetall mit deutlich niedrigerem Auftragseingang im 2. Quartal
dpa-afx Rheinmetall verfehlt Erwartungen - Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin
finanzen.net Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
New York Times Germany’s Rheinmetall, a Maker of Autos and Arms, Is Forging Stronger U.S. Ties
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Rheinmetall AG Unsponsored ADR (RNMBY) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
Financial Times Anduril teams up with Rheinmetall to develop drones for Europe
