Rheinmetall Aktie

1.688,00 EUR +25,50 EUR +1,53 %
STU
Marktkap. 81,73 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

09:11 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.688,00 EUR 25,50 EUR 1,53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Die Reaktion der Anleger auf Ergebnisse mit dem Aktienkurs in Einklang zu bringen, sei bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen schwierig, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor in einer Telefonkonferenz sei optimistisch gewesen, doch dies reiche an solch einem Tag nicht aus. Er sprach von einer Bereinigung der Positionierung, doch die geopolitische Lage werde sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden. Er bekräftigt daher seine Einschätzung, dass Rheinmetall weiterhin zu den besten Sektoraktien zählt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.666,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.688,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,33%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.071,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

