Richemont Aktie
Marktkap. 84,04 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts jüngster Branchendaten, geopolitischer Entwicklungen und Wechselkursveränderungen. Vor allem wegen der Lage im Nahen Osten habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern minimal gesenkt, schrieb die Expertin. Andernorts dürfte die Nachfrage solide geblieben sein./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
138,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
44,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
137,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
45,88%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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