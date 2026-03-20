JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

12:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts jüngster Branchendaten, geopolitischer Entwicklungen und Wechselkursveränderungen. Vor allem wegen der Lage im Nahen Osten habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern minimal gesenkt, schrieb die Expertin. Andernorts dürfte die Nachfrage solide geblieben sein./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont