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Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

12:56 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
144,00 EUR 2,30 EUR 1,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts jüngster Branchendaten, geopolitischer Entwicklungen und Wechselkursveränderungen. Vor allem wegen der Lage im Nahen Osten habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern minimal gesenkt, schrieb die Expertin. Andernorts dürfte die Nachfrage solide geblieben sein./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
138,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
44,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
137,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
45,88%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:56 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Richemont Buy UBS AG
26.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
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