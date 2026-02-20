DAX 25.083 -0,7%ESt50 6.104 -0,5%MSCI World 4.555 +0,0%Top 10 Crypto 8,4295 +1,3%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.666 -2,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,10 -0,8%Gold 5.136 +0,6%
Rio Tinto Aktie

81,07 EUR -1,01 EUR -1,23 %
STU
73,38 CHF -0,55 CHF -0,75 %
BRX
Marktkap. 132,36 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 4,96%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Goldman Sachs Group Inc.

Rio Tinto Neutral

08:46 Uhr
Rio Tinto Neutral
Rio Tinto plc
81,07 EUR -1,01 EUR -1,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Rio Tinto plc

08:46 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
20.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
20.02.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence
finanzen.net Rio Tinto Aktie News: Rio Tinto verteidigt Stellung am Vormittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net LSE-Handel Das macht der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
dpa-afx Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
