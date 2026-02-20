Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,36 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 4,96%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
74,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matt Greene
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,66 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:46
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets