SAFRAN Aktie

292,50 EUR +1,30 EUR +0,45 %
STU
291,20 EUR -1,20 EUR -0,41 %
GVIE
Marktkap. 122,81 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

11:46 Uhr
SAFRAN Buy
SAFRAN S.A.
292,50 EUR 1,30 EUR 0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
291,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
292,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:46 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 SAFRAN Neutral UBS AG
12.08.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
04.08.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

