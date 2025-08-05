Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,26 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die EU-Stahlmärkte hätten sich in das dritte Quartal hinein abgeschwächt, schrieb Cole Hathorn in einer ersten Einschätzung am Montag. Der niedersächsische Stahl- und Röhrenhersteller rechne im zweiten Halbjahr nicht mit einer deutlicheren Erholung. Die EU-Stahlpreise sollten im dritten Quartal aber ihren Boden erreichen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,24 €
|Abst. Kursziel*:
11,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|17.07.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|17.07.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.04.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.01.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG