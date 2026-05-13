Siemens Aktie
Marktkap. 201,7 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller bekräftigte am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts seine Empfehlung und setzt auf noch mehr Gewinndynamik im Geschäftsjahr 2027 - sowohl bei Digital Industries (DI) als auch Smart Infrastructure (SI)./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
267,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
274,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,15%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|11:41
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:06
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:06
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10:06
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG