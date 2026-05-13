JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller bekräftigte am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts seine Empfehlung und setzt auf noch mehr Gewinndynamik im Geschäftsjahr 2027 - sowohl bei Digital Industries (DI) als auch Smart Infrastructure (SI)./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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