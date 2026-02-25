Stellantis Aktie
Marktkap. 18,93 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis in Nordamerika habe von plus 2,66 Milliarden Euro 2024 auf minus 1,89 Milliarden Euro gedreht, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Auch die Marge des Autobauers sei auf Jahressicht vom Positiven ins Negative gefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
6,54 €
|Abst. Kursziel*:
29,97%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
6,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|12:31
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
