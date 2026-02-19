DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Stellantis Aktie

Stellantis Aktien-Sparplan
6,53 EUR +0,14 EUR +2,11 %
STU
7,69 USD +0,18 USD +2,40 %
BTT
Marktkap. 19,26 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Goldman Sachs Group Inc.

Stellantis Neutral

13:46 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,53 EUR 0,14 EUR 2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Freitag an die Eckdaten des zweiten Halbjahrs 2025 und den Ausblick der Auto-Holding an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,48 €		 Abst. Kursziel*:
7,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

