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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

08:01 Uhr
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
7,48 EUR 0,15 EUR 2,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen der Auto-Holding dürften belegen, dass das Nordamerika-Geschäft den größten Ergebnisbeitrag leiste, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend in seinem Ausblick. Der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen in der Lage sei, die Trendwende in den USA zu schaffen und für die nicht ausgelasteten Produktionsstätten in Europa wie geplant chinesische Hersteller mit an Bord zu holen. Asumendi traut Stellantis zudem - bereinigt um Mittelabflüsse für die Restrukturierung - die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung zu. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,38 €		 Abst. Kursziel*:
35,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,73%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
09.04.26 Stellantis Buy UBS AG
07.04.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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