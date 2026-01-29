STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,18 Mrd. EURKGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den Aussagen des Halbleiterkonzerns zum laufenden Jahr habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 angehoben, die Prognosen für die Bruttomargen aber gesenkt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
1,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,70%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
