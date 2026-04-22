DAX 24.195 -0,3%ESt50 5.906 -0,4%MSCI World 4.626 -0,1%Top 10 Crypto 9,8925 -1,4%Nas 24.658 +1,6%Bitcoin 66.837 +0,0%Euro 1,1706 +0,0%Öl 103,2 +1,6%Gold 4.714 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- L'Oréal, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Um 18 Uhr live: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

T-Mobile US Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
161,18 EUR -0,02 EUR -0,01 %
STU
188,73 USD -0,18 USD -0,10 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 183,92 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1T7LU

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US8725901040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:01 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
161,18 EUR -0,02 EUR -0,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti ging nach einem entsprechenden Medienbericht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar kurz auf einen möglichen Zusammenschluss zwischen der Telekom und ihrer US-Tochter ein. In den Berichten gehe es um eine neue Holdinggesellschaft, die dann für beide Firmen biete. Petti kann sich Fusionsbestrebungen aus Sicht der Deutschen zwar durchaus vorstellen, sieht jedoch für den US-Konzern keinen strategischen Reiz. Ein Deal könnte ihren Anlegern zwar durch eine hohe Prämie versüßt werden, dafür müssten sie aber plötzlich mit einem hohen Engagement im langsam wachsenden europäischen Markt leben. Petti wies mit Blick auf beide Aktien auch auf die negative Einschätzung des Marktes hin./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 188,92		 Abst. Kursziel*:
58,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 188,73		 Abst. Kursziel aktuell:
58,96%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:01 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.03.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu T-Mobile US

finanzen.net Zusammenschluss Deutsche Telekom erwägt offenbar vollständige Übernahme von T-Mobile US - Aktie im Minus Deutsche Telekom erwägt offenbar vollständige Übernahme von T-Mobile US - Aktie im Minus
finanzen.net Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Kurseinbußen
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag stärker
finanzen.net Zuversicht in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag leichter
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
finanzen.net AST SpaceMobile-Aktie mit Kurssturz nach orbitaler Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Bank of America, GE Aerospace, T-Mobile US and Willis Lease
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on T-Mobile US Inc?
Benzinga P/E Ratio Insights for T-Mobile US
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga IonQ Tops Expectations In Q4, Shares Sprint Higher
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
RSS Feed
T-Mobile US zu myNews hinzufügen