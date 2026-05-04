thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,28 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts pausierender Gespräche über den Verkauf des Stahlgeschäfts mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Tommaso Castello wertet dies am Montagabend in seinem ersten Kommentar negativ, da der Aktie damit ein kurzfristiger Kurstreiber genommen werde. Die Reorganisierung gehe weiter. Das Profil von Steel Europe habe sich aber durch operative und regulatorische Fortschritte schon deutlich verbessert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,86 €
|Abst. Kursziel*:
31,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
|
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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