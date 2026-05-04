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Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:21 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts pausierender Gespräche über den Verkauf des Stahlgeschäfts mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Tommaso Castello wertet dies am Montagabend in seinem ersten Kommentar negativ, da der Aktie damit ein kurzfristiger Kurstreiber genommen werde. Die Reorganisierung gehe weiter. Das Profil von Steel Europe habe sich aber durch operative und regulatorische Fortschritte schon deutlich verbessert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,86 €		 Abst. Kursziel*:
31,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:21 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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