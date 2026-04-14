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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

09:16 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,42 €		 Abst. Kursziel*:
14,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

14.04.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 TRATON Buy UBS AG
31.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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