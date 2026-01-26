JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Touristikkonzern habe ein ordentliches erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Karan Puri am Dienstag. Aktuell laufe das Geschäft allerdings weniger gut./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

