TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Touristikkonzern habe ein ordentliches erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Karan Puri am Dienstag. Aktuell laufe das Geschäft allerdings weniger gut./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
43,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research