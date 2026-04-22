Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

12:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Neue regulatorische Vorgaben der Schweiz dürften ein deutlich höheres hartes Kernkapital (CET1) der Großbank nach sich ziehen, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei hier das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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