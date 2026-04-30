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Marktkap. 106,8 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

15:56 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
50,37 EUR 1,49 EUR 3,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Erhöhung ihrer Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,94 £		 Abst. Kursziel*:
29,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

15:56 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
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