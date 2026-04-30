Unilever Aktie
Marktkap. 106,8 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Erhöhung ihrer Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,94 £
|Abst. Kursziel*:
29,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,20 £
|Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|15:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets