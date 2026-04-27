United Parcel Service Aktie
Marktkap. 77,77 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie dürfte vor allem auf das unerwartet schwache US-Geschäft mit Kursverlusten reagieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 106,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 108,24
|Abst. Kursziel*:
-2,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 101,70
|Abst. Kursziel aktuell:
4,23%
|
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 112,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|14:56
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|14:56
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.