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Marktkap. 77,77 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
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WKN 929198

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

14:56 Uhr
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie dürfte vor allem auf das unerwartet schwache US-Geschäft mit Kursverlusten reagieren./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 106,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 108,24		 Abst. Kursziel*:
-2,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 101,70		 Abst. Kursziel aktuell:
4,23%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 112,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

14:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
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