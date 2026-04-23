Volvo (B) Aktie
Marktkap. 59,79 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, und auch der wichtige Auftragseingang bei Lastwagen habe positiv überrascht, schrieb Harry Martin am Freitag. Er lobte zudem, dass der Nahostkonflikt und die hohen Treibstoffpreise bisher die Nachfrage nicht beeinträchtigt hätten. Zwar sei der Auftragseingang in Europa gesunken, und die Auswirkungen der US-Zollpolitik dürften sich im zweiten Quartal wieder stärker bemerkbar machen. Die Debatte dürfte nun aber eher darum gehen, warum Volvo den Marktausblick für Nordamerika nicht angehoben habe, als um irgendwelche negative Überraschungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
290,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
317,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-8,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:56
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|12:31
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|10:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
