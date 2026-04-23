Vossloh Aktie

Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

08:01 Uhr
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,65 €		 Abst. Kursziel*:
1,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,70%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

11:51 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
08:01 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Vossloh Hold Warburg Research
09.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Vossloh AG

