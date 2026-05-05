DAX 24.402 +1,7%ESt50 5.870 +1,8%MSCI World 4.683 +0,1%Top 10 Crypto 10,60 +1,9%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.430 +0,5%Euro 1,1733 +0,3%Öl 108,3 -1,8%Gold 4.665 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
95,90 EUR +0,15 EUR +0,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,74 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:01 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
95,90 EUR 0,15 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
95,65 €		 Abst. Kursziel*:
-37,27%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
95,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-37,43%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
BNP Paribas Apple, Amazon, Alphabet, AMD, BASF, Evonic, Wacker, Öl, Gold – Rendezvous mit Harry vom 04.05.2026 - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen