WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,74 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
95,65 €
|Abst. Kursziel*:
-37,27%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
95,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-37,43%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
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|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
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|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
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|Warburg Research
|08:01
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
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|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK