DAX 25.082 +0,2%ESt50 6.084 +0,4%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7585 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,29 -0,9%Gold 5.031 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik! One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
61,52 EUR -0,68 EUR -1,09 %
STU
56,12 CHF -0,42 CHF -0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,95 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Neutral

08:01 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
61,52 EUR -0,68 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 107 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zunehmenden Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) bedrohten die Geschäfte des Informationsdienstleisters immer mehr, schrieb Daniel Kerven in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Während der Branchenkollege Relx, dessen Fokus auf Daten und Analysen liege, von KI profitiere, hänge Wolters Kluwer stärker vom Softwaregeschäft ab, welches mehr durch KI gefährdet sei. Kerven sieht bei Relx deutlich bessere organische Wachstumsaussichten, weshalb er dessen Aktie trotz der höheren Bewertung gegenüber Wolters bevorzugt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
63,06 €		 Abst. Kursziel*:
15,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

08:01 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks All You Need to Know About Wolters Kluwer (WTKWY) Rating Upgrade to Buy
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen