Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 13,95 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 107 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zunehmenden Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) bedrohten die Geschäfte des Informationsdienstleisters immer mehr, schrieb Daniel Kerven in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Während der Branchenkollege Relx, dessen Fokus auf Daten und Analysen liege, von KI profitiere, hänge Wolters Kluwer stärker vom Softwaregeschäft ab, welches mehr durch KI gefährdet sei. Kerven sieht bei Relx deutlich bessere organische Wachstumsaussichten, weshalb er dessen Aktie trotz der höheren Bewertung gegenüber Wolters bevorzugt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
63,06 €
|Abst. Kursziel*:
15,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
61,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
