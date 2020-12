Nachdem der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex im November auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen war, zeigen sich auch Anleger hierzulande optimistisch. Auch der staatliche Einkaufsmanagerindex legte in China zu. Dennoch wandert der Blick auch in die USA, wo sich Fed-Chef Powell heute vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen zur Corona-Krise äußern soll. "Der Fed-Chef wird sicherlich einmal mehr besonders auf die aktuellen Risiken für die US-Wirtschaft hinwiesen. Gleichzeitig wird Powell auf die Notwendigkeit weiterer staatlicher Konjunkturpakete eingehen. So kann Powell maximal Druck auf Republikaner und Demokraten aufbauen, endlich zu einer Einigung zu kommen", zitiert Dow Jones Newswires QC Partners.

Der DAX notiert am Dienstag bereits vor dem Ertönen der Startglocke in der Gewinnzone. Auch der TecDAX wird höher erwartet.

An den europäischen Börsen halten sich Anleger am Dienstag vorbörslich zurück.

So eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Verlust und vergrößerte diesen im weiteren Handelsverlauf noch. Schlussendlich stand ein Abschlag von 0,91 Prozent auf 29.638,64 Punkte an der Tafel. Dagegen konnte der NASDAQ Composite anfänglich zwar zulegen, die positive Tendenz aber ebenfalls nicht halten. Er verlor letztlich 0,06 Prozent auf 12.198,74 Zähler.

Am Dienstag können die asiatischen Börsen ihre Verluste vom Vortag hinter sich lassen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1,42 Prozent auf 26'809,68 Punkte.

Der Shanghai Composite legt um 1,32 Prozent auf 3.436,49 Zähler zu. In Hongkong get es für den Hang Seng 1 Prozent aufwärts auf 26.604,42 Stellen. (7.25 Uhr MEZ)

Endete der November an den asiatischen Märkten zwar in Rot, geht es zum Beginn des letzten Monats des Jahres aufwärts. Anleger zeigen sich von guten chinesischen Konjunkturdaten ermutigt. In den USA warnte Fed-Chef Jerome Powell derweil vor einer verfrühten Euphorie am Markt und appellierte an die Politik.

