Asiens Börsen in Grün -- Software AG senkt Ausblick für Digital

Der DAX startete bereits schwächer in die Sitzung und rutschte im Laufe des Tages tiefer in der Verlustzone. Dabei fiel er unter die Marke von 15.500 Punkten und notierte letztlich 0,72 Prozent im Minus bei 15.474,47 Punkten. Der TecDAX gab zum Handelsbeginn ebenfalls nach und präsentierte sich auch im weiteren Verlauf schwächer. Zum Ertönen der Schlussglocke stand er dann 0,12 Prozent tiefer bei 3.721,66 Zählern.

An den europäischen Börsen waren zum Start in die neue Woche Verluste zu sehen.

Inflationssorgen und ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China drückten auf die Stimmung an den US-Börsen. Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal nur noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen und hat damit die Erwartungen der Experten verfehlt. Steigende Preise für Öl und Energie bereiten derweil den Investoren Inflationssorgen.

Der US-Leitindex Dow Jones konnte sich nicht aus der Verlustzone befreien, am Ende hielt sich das Minus aber in Grenzen und der US-Leitindex schloss 0,10 Prozent schwächer bei 35.259,01 Indexpunkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen auf grünes Terrain vorstoßen, der Techwerteindex schloss 0,84 Prozent höher bei 15.021,81 Indexpunkten.

An den Märkten in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei aktuell 0,56 Prozent auf 29.187,70 Punkte. (Stand: 7.17 Uhr MESZ)

An der Börse in Shanghai verbucht der Shanghai Composite derweil ein Plus von 0,73 Prozent auf 3.594,10 Zähler. In Hongkong kann der Hang Seng 1,18 Prozent auf 25.709,78 Stellen zulegen.

Die Märkte Asiens orientieren sich am Dienstag an den positiven Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere Techwerte gefragt waren. Am Vortag hatten schwache Wirtschaftsdaten aus China belastet, weshalb KGI Securities davon ausgeht, die chinesische Regierung könne nun gezielte Maßnahmen anstreben, um das Wachstum der Volksrepublik am Laufen zu halten.

