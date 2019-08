Der Londoner Broker Liberum gab gegenüber dpa an, dass sich die Märkte von den turbulenten Tagen erholt hätten. CMC Markets-Analyst Michael Hewson verwies außerdem auf die Erholung der Zinsen an den Anleihemärkten.

Dank positiver Vorgaben von der Wall Street und aus Asien ging es auch am heimischen Aktienmarkt bergauf. Zum einen hofften Anleger auf eine Annäherung der beiden Parteien im sino-amerikanischen Handelskrieg. Zum anderen hat die chinesische Zentralbank ihre Zinspolitik reformiert, was einer Zinssenkung gleichkommt.

Der DAX eröffnete fester und legte im weiteren Verlauf deutlich zu. Schlussendlich blieb ein Aufschlag von 1,32 Prozent bei 11.715,37 Zählern an der Kurstafel stehen. Der TecDAX startete ebenfalls höher und baute die Gewinne weiter aus. Er verließ den Handel 1,8 Prozent fester bei 2.752,05 Zählern.

Zum Start in die neue Woche standen alle Zeichen am deutschen Aktienmarkt auf Erholung.

Der EuroSTOXX 50 läutete die neue Woche stärker ein und konnte sein Plus verteidigen. Er beendete den Handel 1,2 Prozent fester bei 3.369,19 Punkten.

Am Montag ging es auch auf europäischer Ebene nach oben.

Die Erholung an der Wall Street setzte sich nach dem Wochenende fort.

Der Dow Jones wies bereits zum Handelsstart grüne Vorzeichen aus und baute die Gewinne letztlich auf ein Plus von 0,96 Prozent bei 26.135,59 Punkten aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich nach einem festen Sitzungsbeginn ebenfalls in der Gewinnzone. Er beendete den Tag 1,35 Prozent stärker bei 8.002,81 Einheiten.

Zuversicht für die Handelsgespräche zwischen China und den USA sorgte am Montag für eine gute Stimmung an der Wall Street. Lawrence Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, bestätigte, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden sollen. Ebenso wurde positiv aufgefasst, dass Chinas Notenbank den Zinsmechanismus so refomiert hat, dass gegenwärtige Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate ersetzt werden können.

