Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,24 Mrd. EURKGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,89 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns seien dank des Wachstums in den USA solide gewesen, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Die Anleger dürften dies zunächst begrüßen, wobei der Schwung dann wieder nachlassen könnte. Er verwies darauf, dass das Unternehmen in den USA von Einmaleffekten profitiert habe, ohne die das Ergebnis unter den Erwartungen gelegen hätte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,89 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
36,25 €
|Abst. Kursziel*:
-31,34%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
36,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,39%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|11:56
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital