Airbus Aktie
Marktkap. 140,77 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Juli-Auslieferungen des Flugzeugbauers von 67 an der Zahl bedeuteten im Jahresvergleich in Minus von 13 Prozent, deckten sich aber mit ihren Erwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
177,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
177,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
