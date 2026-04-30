Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
AIXTRON Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Zulieferers für die Halbleiterindustrie gingen mit einer von der Unternehmensleitung vorgelegten indikativen Spanne für die Nachfrage nach optoelektronischen Werkzeugen einher, wobei das damit verbundene Umsatzpotenzial über den Markterwartungen liege, schrieb Craig A McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 30 Prozent./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
16,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,63%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:56 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
finanzen.net Monats-Einstufungen April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 54,50 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
dpa-afx AIXTRON-Aktie zieht kräftig an: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet - Vorläufige Zahlen bestätigt
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Donnerstagmittag
dpa-afx ROUNDUP/Aixtron: Langfristig Auftrieb durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren
EQS Group Inflection point driven by rising optoelectronics demand
