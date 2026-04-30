NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Zulieferers für die Halbleiterindustrie gingen mit einer von der Unternehmensleitung vorgelegten indikativen Spanne für die Nachfrage nach optoelektronischen Werkzeugen einher, wobei das damit verbundene Umsatzpotenzial über den Markterwartungen liege, schrieb Craig A McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 30 Prozent./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,81 €
|Abst. Kursziel*:
16,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,63%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:56
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley