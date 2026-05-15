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Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. Es komme zwar zu gewissen Verzögerungen auf der Strecke, aber die mittelfristigen Perspektiven blieben attraktiv, schrieb Akash Gupta am Montagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,75 €		 Abst. Kursziel*:
61,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,03%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Alstom Kaufen DZ BANK
13.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Alstom Underweight Barclays Capital
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