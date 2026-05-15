Alstom Aktie
Marktkap. 7,88 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. Es komme zwar zu gewissen Verzögerungen auf der Strecke, aber die mittelfristigen Perspektiven blieben attraktiv, schrieb Akash Gupta am Montagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,75 €
|Abst. Kursziel*:
61,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,03%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG