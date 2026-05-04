Apple Aktie
Marktkap. 3,52 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei im April um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zurückgegangen, schrieb Michael Ng am Montagabend. Der verschärfte Abschwung in den USA habe eine höhere Nachfrage in China und Japan überschattet. Zudem sei in den Top-Kategorien Spiele und Foto weniger gekauft worden./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Adam Berry/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Buy
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 276,83
|Abst. Kursziel*:
22,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 276,49
|Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
|
Analyst Name:
Michael Ng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 304,15
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|09:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG