Apple Aktie

236,35 EUR -0,50 EUR -0,21 %
STU
276,49 USD -0,35 USD -0,13 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,52 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Goldman Sachs Group Inc.

Apple Buy

09:16 Uhr
Apple Buy
Apple Inc.
236,35 EUR -0,50 EUR -0,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei im April um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zurückgegangen, schrieb Michael Ng am Montagabend. Der verschärfte Abschwung in den USA habe eine höhere Nachfrage in China und Japan überschattet. Zudem sei in den Top-Kategorien Spiele und Foto weniger gekauft worden./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Buy

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 276,83		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 276,49		 Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name:
Michael Ng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 304,15

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

09:16 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.05.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Apple Neutral UBS AG
23.04.26 Apple Neutral UBS AG
22.04.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
