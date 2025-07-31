ASML NV Aktie
Marktkap. 233,18 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Die US-Pläne fokussierten sich vor allem auf die Halbleiterproduktion. Mit Blick auf den Branchenausrüster ASML erwähnte er jedoch, dass dieser umfangreich in den USA produziere./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
935,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
614,80 €
|Abst. Kursziel*:
52,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
614,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,23%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
725,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|14:01
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|14:01
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|14:01
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|ASML NV Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research