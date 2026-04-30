ASOS Aktie
2,76 EUR +0,23 EUR +8,88 %
2,55 CHF +0,26 CHF +11,17 %
Marktkap. 300,92 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
12:56 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 240 auf 285 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Verkauf des eingemotteten Standorts Lichfield an Marks & Spencer sei für beide Seiten positiv, schrieb Georgina Johanan am Montagmorgen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2,85 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,32 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|12:56
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
