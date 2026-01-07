AstraZeneca Aktie
Marktkap. 250,67 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Onkologie-Produkte dürften wichtige Umsatztreiber für den Pharmakonzern bleiben, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten den Umsatzrückgang durch Generika für Farxiga in den USA, China und Großbritannien sowie den anhaltenden Umsatzrückgang bei Brilinta und Soliris kompensieren./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
145,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,94 £
|Abst. Kursziel*:
2,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
142,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
1,78%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15:31
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:31
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:31
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG