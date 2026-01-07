DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Onkologie-Produkte dürften wichtige Umsatztreiber für den Pharmakonzern bleiben, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten den Umsatzrückgang durch Generika für Farxiga in den USA, China und Großbritannien sowie den anhaltenden Umsatzrückgang bei Brilinta und Soliris kompensieren./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
145,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,94 £		 Abst. Kursziel*:
2,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
142,46 £		 Abst. Kursziel aktuell:
1,78%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

