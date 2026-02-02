DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.495 -0,6%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.822 -1,9%Bitcoin 62.379 -2,5%Euro 1,1801 -0,2%Öl 69,22 +2,1%Gold 4.941 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Musk warnt vor quälend langsamem Produktionsstart bei Cybercab und Optimus Tesla-Aktie im Fokus: Musk warnt vor quälend langsamem Produktionsstart bei Cybercab und Optimus
Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto stocken - Aktien im Blick Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto stocken - Aktien im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
49,35 EUR +2,04 EUR +4,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,68 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

18:41 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
49,35 EUR 2,04 EUR 4,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem Bericht, wonach in der EU die Pläne für den europäischen Emissionshandel zum Vorteil energieintensiver Unternehmen abgeschwächt werden. Eine Verlagerung der Belastungen in die fernere Zukunft würde die Wettbewerbsposition der EU-Chemieproduzenten gegenüber anderen Regionen wahrscheinlich stärken. Mit Blick auf BASF schrieb er aber, der deutsche Chemieriese sei den direkten Kosten in Verbindung mit dem Emissionshandel nicht so stark ausgesetzt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
49,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
49,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

18:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Emissionszertifikate Chemieaktien wie BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot Chemieaktien wie BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Mittwochmittag im Minus
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
Zacks BASF to Feature Sustainable Plastics Solutions at PlastIndia 2026
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen