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Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

11:36 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresauftakt schwach, was die Volumina des Recycling-Spezialisten betreffe, schrieb Fabian Piasta am Donnerstagmorgen. Die Marge habe sich aber trotz des Währungs-Gegenwinds weiter verbessert. Die dadurch verbesserte Gewinnentwicklung spreche für die Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,60 €		 Abst. Kursziel*:
20,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

11:36 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Befesa Buy UBS AG
21.04.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Befesa Overweight Morgan Stanley
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