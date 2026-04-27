Befesa Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresauftakt schwach, was die Volumina des Recycling-Spezialisten betreffe, schrieb Fabian Piasta am Donnerstagmorgen. Die Marge habe sich aber trotz des Währungs-Gegenwinds weiter verbessert. Die dadurch verbesserte Gewinnentwicklung spreche für die Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,60 €
|Abst. Kursziel*:
20,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
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|Morgan Stanley
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|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|21.04.26
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|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|11:36
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.03.26
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