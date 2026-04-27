Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

11:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresauftakt schwach, was die Volumina des Recycling-Spezialisten betreffe, schrieb Fabian Piasta am Donnerstagmorgen. Die Marge habe sich aber trotz des Währungs-Gegenwinds weiter verbessert. Die dadurch verbesserte Gewinnentwicklung spreche für die Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa