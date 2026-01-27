DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,52 +0,7%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Marktkap. 162,21 Mrd. EUR

KGV 87,57
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

08:36 Uhr
Boeing Co.
203,60 EUR 0,60 EUR 0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu sieht den Umsatzanstieg sowie den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers im vergangenen Quartal deutlich über den Erwartungen. Einen Ausblick auf 2026 habe es noch nicht gegeben, schrieb sie am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 244,56		 Abst. Kursziel*:
18,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 244,43		 Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 276,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

08:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Boeing Buy UBS AG
mehr Analysen

