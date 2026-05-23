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Marktkap. 148,3 Mrd. EUR

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WKN 850471

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ISIN US0970231058

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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

17:16 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 21:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 219,02		 Abst. Kursziel*:
34,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 218,50		 Abst. Kursziel aktuell:
35,01%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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