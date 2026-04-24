Continental Aktie
Marktkap. 12,24 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob noch die potenziellen Auswirkungen der Nahost-Krise hervor, die im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich gesehen würden./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Market-Perform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
66,80 €
|Abst. Kursziel*:
-1,20%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
66,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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