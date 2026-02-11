Danone Aktie
Marktkap. 46,9 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Quartalsbericht am 20. Februar erwartet Analyst David Hayes weitere Klarheit über die potenziellen Auswirkungen der jüngsten Rückrufe von Säuglingsnahrung. Aktuell schätzt er, dass der Rückruf etwa 2 Prozent des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2026 ausmachen könnte, wie er am Mittwoch schrieb./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,22 €
|Abst. Kursziel*:
19,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
