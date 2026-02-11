Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Quartalsbericht am 20. Februar erwartet Analyst David Hayes weitere Klarheit über die potenziellen Auswirkungen der jüngsten Rückrufe von Säuglingsnahrung. Aktuell schätzt er, dass der Rückruf etwa 2 Prozent des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2026 ausmachen könnte, wie er am Mittwoch schrieb./ck/rob/ag

