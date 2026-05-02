DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +0,0%MSCI World 4.671 -0,1%Top 10 Crypto 10,04 +2,5%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 67.963 +1,4%Euro 1,1727 -0,2%Öl 108,1 -1,0%Gold 4.613 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
50,44 EUR +0,06 EUR +0,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 56,39 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

08:06 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
50,44 EUR 0,06 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sei im Express-Geschäft erneut gewachsen und habe die Kosten im Griff, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber auch in den Kurs eingepreist./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
50,38 €		 Abst. Kursziel*:
-12,66%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
50,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,77%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
30.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) legte Quartalsergebnis vor
finanzen.net Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Experten empfehlen DHL Group (ex Deutsche Post) im April mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Entitlement to a transfer of 92.3661 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share matching ...
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen